Libertà di stampa, a sinistra è sacra solo quando pare a loro. Altrimenti scattano le querele (Di venerdì 25 ottobre 2024) Articolo 21. Quante volte è stato invocato questo diritto inviolabile della nostra Costituzione repubblicana. Tante, da farne una bandiera, un vessillo. Un’associazione. A parti invertite, la querela fatta da una parlamentare al direttore del Tempo, Tommaso Cerno, per aver manifestato liberamente il proprio pensiero con lo scritto, quando la Carta costituzionale prevede che la stampa non possa essere soggetta a censure, avrebbe portato girotondi intorno ai Palazzi delle istituzioni, come già accaduto in passato. Oggi, invece, ci si stupisce se il direttore del quotidiano che ha avuto il merito di fare lo scoop sulle dichiarazioni di un magistrato riferite al nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si fa fotografare in prima pagina imbavagliato dalla cravatta rosso scarlatto, proprio come fece il “Vecchio” a suo tempo. Secoloditalia.it - Libertà di stampa, a sinistra è sacra solo quando pare a loro. Altrimenti scattano le querele Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Articolo 21. Quante volte è stato invocato questo diritto inviolabile della nostra Costituzione repubblicana. Tante, da farne una bandiera, un vessillo. Un’associazione. A parti invertite, la querela fatta da una parlamentare al direttore del Tempo, Tommaso Cerno, per aver manifestato liberamente il proprio pensiero con lo scritto,la Carta costituzionale prevede che lanon possa essere soggetta a censure, avrebbe portato girotondi intorno ai Palazzi delle istituzioni, come già accaduto in passato. Oggi, invece, ci si stupisce se il direttore del quotidiano che ha avuto il merito di fare lo scoop sulle dichiarazioni di un magistrato riferite al nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si fa fotografare in prima pagina imbavagliato dalla cravatta rosso scarlatto, proprio come fece il “Vecchio” a suo tempo.

