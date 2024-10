Le preoccupazioni crescenti sul progetto idroelettrico Enel nel Parco Nazionale d’Abruzzo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il progetto di impianto idroelettrico di pompaggio dell’Enel, noto come “Pizzone II“, ha sollevato un acceso dibattito tra esperti, cittadini e associazioni ambientali. Nella conferenza stampa che si è tenuta a Isernia, il Coordinamento “No Pizzone II” ha formalizzato le proprie critiche e osservazioni, inoltrando un dettagliato dossier al Ministero dell’Ambiente. Con scadenza il 18 ottobre, l’informativa segue il deposito della procedura di Via del progetto proposto da Enel Green Power. Le preoccupazioni riguardano la sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale e normativa. Gaeta.it - Le preoccupazioni crescenti sul progetto idroelettrico Enel nel Parco Nazionale d’Abruzzo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi impiantodi pompaggio dell’, noto come “Pizzone II“, ha sollevato un acceso dibattito tra esperti, cittadini e associazioni ambientali. Nella conferenza stampa che si è tenuta a Isernia, il Coordinamento “No Pizzone II” ha formalizzato le proprie critiche e osservazioni, inoltrando un dettagliato dossier al Ministero dell’Ambiente. Con scadenza il 18 ottobre, l’informativa segue il deposito della procedura di Via delproposto daGreen Power. Leriguardano la sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale e normativa.

