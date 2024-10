Formiche.net - Le nuove orecchie di Pechino. Ecco il radar sull’isola di Triton

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel confronto strategico portato avanti trae Washington nel teatro indo-pacifico, l’importanza dei sistemi di rilevamento è a dir poco fondamentale. Essi non solo incrementano l’awareness generale degli apparati di difesa delle due grandi potenze, ma contribuiscono in modo decisivo anche al dispiegamento di quel “sistema di sistemi” delineato nei dettagli da Andrew Krepinevich nel suo “The Origins of Victory”. Facile dunque capire perché non solo gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese, ma tutti gli attori afferenti al teatro indo-pacifico siano interessati a rafforzare le proprie capacità in questo ambito. E proprio in questo senso va letta l’ultima mossa cinese, presa in analisi da alcuni di esperti di Chatam House.