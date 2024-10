L’amica geniale 4, recensione episodi 1 e 2: un inizio all'altezza delle aspettative (Di venerdì 25 ottobre 2024) Laura Bispuri dirige la stagione finale della serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante. Protagoniste Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. Su Rai Uno in prima serata dall'11 novembre. L'avevamo lasciata a guardarsi nello specchio del bagno di un aereo Lenù, con il passaggio di testimone tra Margherita Mazzucco e Alba Rohrwacher. La ritroviamo di spalle con un lungo e leggero abito verde dirigersi nella hall di un albergo per chiamare l'Italia dove le sue figlie sono rimaste con il padre dopo la fuga con Nino Narratore (Fabrizio Gifuni). La saga letteraria di Elena Ferrante è tornata con l'adattamento televisivo de L'amica geniale - Storia della bambina perduta, quarto e ultimo romanzo della tetralogia. Dopo il passaggio a Tribeca Film Festival, la messa in onda negli Stati Uniti su Movieplayer.it - L’amica geniale 4, recensione episodi 1 e 2: un inizio all'altezza delle aspettative Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Laura Bispuri dirige la stagione finale della serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante. Protagoniste Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. Su Rai Uno in prima serata dall'11 novembre. L'avevamo lasciata a guardarsi nello specchio del bagno di un aereo Lenù, con il passaggio di testimone tra Margherita Mazzucco e Alba Rohrwacher. La ritroviamo di spalle con un lungo e leggero abito verde dirigersi nella hall di un albergo per chiamare l'Italia dove le sue figlie sono rimaste con il padre dopo la fuga con Nino Narratore (Fabrizio Gifuni). La saga letteraria di Elena Ferrante è tornata con l'adattamento televisivo de L'amica- Storia della bambina perduta, quarto e ultimo romanzo della tetralogia. Dopo il passaggio a Tribeca Film Festival, la messa in onda negli Stati Uniti su

L’amica geniale 4 - Fabrizio Gifuni alla Festa del Cinema di Roma : «Nino Sarratore è un uomo orrendo - porta con sé un fardello di negatività difficile da sostenere» - La nuova stagione, presentata al Festival, arriva dall'11 novembre. Elena ora è Alba Rohrwacher, Lila ha il volto di Irene Maiorino, Gifuni l'uomo più odiato. «Quando ho saputo del provino, non conoscevo bene il personaggio, mi hanno teso un ... (Vanityfair.it)

Alla Festa del Cinema L’amica geniale - Bispuri “Una grandissima sfida” - ROMA (ITALPRESS) – La Festa del Cinema di Roma ospiterà oggi in anteprima i primi due episodi de “L’amica geniale – Storia della bambina perduta” di Laura Bispuri, quarta stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La proiezione si ... (Unlimitednews.it)

L’Amica Geniale 4 - Prima Puntata : Elena Scopre I Tradimenti Di Nino! - L’amica geniale 4, prima puntata: Elena è incinta di Nino, ma scopre i suoi ripetuti tradimenti e le sue menzogne. La donna lo lascia, rifugiandosi ancora una volta da Lila! L’amica geniale arriva alla sua quarta ed ultima stagione, tratta dal ... (Uominiedonnenews.it)

“L’Amica Geniale” - è già uscita (in anteprima mondiale) la stagione 4 : c’è chi arriva prima della Rai - L’Amica Geniale stagione 4: dove vedere in streaming la serie tv – L’attesa per l’uscita della quarta stagione de L’Amica Geniale – ormai serie cult internazionale, e non solo italiana, anche grazie al successo riscosso da Elena Ferrante con il New ... (Urbanpost.it)