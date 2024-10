La mostra “A noi gli occhi, please!” celebra Gigi Proietti: un tributo alla memoria di un grande artista (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 30 ottobre 2024, Roma sarà teatro di un evento imperdibile: la mostra fotografica “A noi gli occhi, please!”, dedicata alla figura di Gigi Proietti, una delle personalità più rilevanti del panorama culturale italiano. L’iniziativa, organizzata da Identità Fotografiche, promette di ripercorrere un percorso artistico e umano che ha segnato la storia del teatro, del cinema e della televisione. Attraverso uno sguardo approfondito sull’esposizione, si avrà l’opportunità di scoprire non solo le tappe salienti della carriera di Proietti, ma anche l’importanza della fotografia come mezzo di narrazione e conservazione della memoria. Gaeta.it - La mostra “A noi gli occhi, please!” celebra Gigi Proietti: un tributo alla memoria di un grande artista Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 30 ottobre 2024, Roma sarà teatro di un evento imperdibile: lafotografica “A noi gli!”, dedicatafigura di, una delle personalità più rilevanti del panorama culturale italiano. L’iniziativa, organizzata da Identità Fotografiche, promette di ripercorrere un percorso artistico e umano che ha segnato la storia del teatro, del cinema e della televisione. Attraverso uno sguardo approfondito sull’esposizione, si avrà l’opportunità di scoprire non solo le tappe salienti della carriera di, ma anche l’importanza della fotografia come mezzo di narrazione e conservazione della

