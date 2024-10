Anteprima24.it - La Lega: “Sostegno ai genitori della Sant’Angelo a Sasso, il mercato non si può tenere a via Pascoli”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Sullo spostamento, un giorno a settimana, delda piazza Risorgimento a viaauspichiamo ancora in un ripensamento dell’amministrazione Mastella, onde evitare il caos totale in una zona già di per sé complessa, dal punto di vistamobilità,città di Benevento”. Così in una nota la segreteriadi Benevento che si è riunita ieri pomeriggio presso la sede del partito e tra gli argomenti all’ordine del giorno ha anche affrontato il tema dello spostamento delin via. “Non comprendiamo l’atteggiamento di totale chiusura dell’assessore Ambrosone alle richieste di non diila viadinanzi l’istituto comprensivoe nei pressi di una struttura sportiva, del McDonald’s, di una delle sedi dell’Asl,Coldiretti e via dicendo, in un quartierecittà già molto trafficato.