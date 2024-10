Inter-Juventus, novità in cabina di regia? Un’ipotesi (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Inter fronteggerà la Juventus nella sfida di domenica 27 ottobre alle ore 18: di seguito Un’ipotesi particolare per la formazione nerazzurra. LA SFIDA – L’Inter sfiderà la Juventus in una gara dall’elevato carico di tensione. Le due compagini, distanziate di un punto in classifica, vengono da due risultati diversi nell’ultima gara di Champions League. I bianconeri arrivano dalla sconfitta nella sfida casalinga con lo Stoccarda, terminata per 0-1, mentre i nerazzurri si presentano al derby d’Italia dopo una vittoria ottenuta allo scadere contro lo Young Boys. Gli infortuni stanno sicuramente complicando la situazione per i meneghini e i bianconeri, rendendo ardua l’applicazione del turnover da parte di Simone Inzaghi e Thiago Motta. Inter-Juventus, la soluzione per sopperire alle assenze LE ASSENZE – L’Inter, in particolare, si trova con gli uomini contati a centrocampo. Inter-news.it - Inter-Juventus, novità in cabina di regia? Un’ipotesi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’fronteggerà lanella sfida di domenica 27 ottobre alle ore 18: di seguitoparticolare per la formazione nerazzurra. LA SFIDA – L’sfiderà lain una gara dall’elevato carico di tensione. Le due compagini, distanziate di un punto in classifica, vengono da due risultati diversi nell’ultima gara di Champions League. I bianconeri arrivano dalla sconfitta nella sfida casalinga con lo Stoccarda, terminata per 0-1, mentre i nerazzurri si presentano al derby d’Italia dopo una vittoria ottenuta allo scadere contro lo Young Boys. Gli infortuni stanno sicuramente complicando la situazione per i meneghini e i bianconeri, rendendo ardua l’applicazione del turnover da parte di Simone Inzaghi e Thiago Motta., la soluzione per sopperire alle assenze LE ASSENZE – L’, in particolare, si trova con gli uomini contati a centrocampo.

