Insulti di Corsini a Formigli, l’ad Rai Giampaolo Rossi: “Si valuta provvedimento disciplinare” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giampaolo Rossi, l'amministratore delegato della Rai, ha convocato stamane il Direttore dell'approfondimento Paolo Corsini, dopo la questione Formigli. Le Direzioni competenti stanno valutando un provvedimento disciplinare. Fanpage.it - Insulti di Corsini a Formigli, l’ad Rai Giampaolo Rossi: “Si valuta provvedimento disciplinare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), l'amministratore delegato della Rai, ha convocato stamane il Direttore dell'approfondimento Paolo, dopo la questione. Le Direzioni competenti stannondo undisciplinare.

Corsini insulta Formigli - l’ad Rai Rossi : “Affermazioni al vaglio delle direzioni” - L’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi ha convocato questa mattina il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini, esprimendo il proprio disappunto per l’episodio che lo ha visto coinvolto. Inoltre ha dato mandato alle Direzioni ... (Lapresse.it)

Rai : bufera su Corsini dopo le offese a Formigli. Il Pd chiede le dimissioni - AGI - È bufera su Paolo Corsini, dopo che la trasmissione "Piazza Pulita" ha mandato in onda un servizio in cui il Direttore degli Approfondimenti Rai, appellava Corrado Formigli come "infame".  Immediata la replica di Formigli "lascio ai ... (Agi.it)

Dirigente Rai Corsini : "Formigli infame" - la replica : "È nervoso per i flop - io anti-partitico al contrario suo" - poi rettifica : "Mi riferivo al gradino" - VIDEO - Il dirigente e direttore Approfondimenti Rai Corsini dà dell'infame a Corrado Formigli. Poi la rettifica Il dirigente Rai Corsini è stato pizzicato dai microfoni della trasmissione Piazza pulita mentre dava dell'infame a Formigli. Il tutto è ... (Ilgiornaleditalia.it)

Rai - Corsini e l’insulto a Formigli : è polemica. Pd e Avs : “Sia rimosso dall’incarico”. Lui smentisce : “Infame? Mi riferivo al gradino” - Ha chiamato “infame” Corrado Formigli, proprio mentre una giornalista di Piazzapulita cercava di intervistarlo. È polemica su Paolo Corsini, il direttore dell’Approfondimento della Rai. Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, dove si celebrava la ... (Ilfattoquotidiano.it)