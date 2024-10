Incidente a Roma, 53enne perde il controllo della moto, si schianta contro un cancello e muore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha perso il controllo della moto e ha colpito il cancello di un’abitazione. L’impatto è stato fatale. Ancora un Incidente mortale sulle strade di Roma: la vittima è un 53enne che, per cause ancora da accertare, intorno alle 16 di oggi, venerdì 25 ottobre, ha perso il controllo della moto, una Romatoday.it - Incidente a Roma, 53enne perde il controllo della moto, si schianta contro un cancello e muore Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha perso ile ha colpito ildi un’abitazione. L’impatto è stato fatale. Ancora unmortale sulle strade di: la vittima è unche, per cause ancora da accertare, intorno alle 16 di oggi, venerdì 25 ottobre, ha perso il, una

