Il quadro di Manetti fu rubato e taroccato | Vittorio Sgarbi rischia 12 anni di carcere

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildi Rutilio, esponente del Seicento senese, «fu». La procura di Macerata ha chiuso le indagini sul dipinto del ‘600 trafugato nel 2013 dal castello di Buriasco in Piemonte e ricomparso a Lucca nel 2021. Come inedito di proprietà di. Che ora, scrive il Fatto Quotidiano, da 4 a 12di. Per i pm, l’ex sottosegretario di Stato alla Cultura avrebbe fatto aggiungere una torcia sulla tela ritenuta originale dagli inquirenti. Ad incastrarlo la perizia e la confessione piena dello stesso falsario. Ma non solo. Gli inquirenti hanno, inoltre, trovato un tubetto di tempera a olio white cremnitz da 250 ml acquistato nello storico colorificio “Poggi” in via del Gesù, a due passi dal Collegio Romano dove faceva il sottosegretario.