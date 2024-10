I carabinieri di Randazzo incontrano gli alunni dell'istituto "De Amicis – Don Milani" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l'inizio dell'anno scolastico, ha preso avvio la campagna dell’Arma dei carabinieri per promuovere la cultura della legalità nelle scuole. Nei giorni scorsi, il capitano Luca D’Ambrosio, comandante della compagnia carabinieri, ha incontrato gli alunni delle quinte elementari e delle prime Cataniatoday.it - I carabinieri di Randazzo incontrano gli alunni dell'istituto "De Amicis – Don Milani" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l'inizio'anno scolastico, ha preso avvio la campagna’Arma deiper promuovere la culturaa legalità nelle scuole. Nei giorni scorsi, il capitano Luca D’Ambrosio, comandantea compagnia, ha incontrato glie quinte elementari ee prime

