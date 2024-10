“Ho pensato di rapirla e di ucciderla”: Turetta in aula ammette di aver premeditato l’omicidio di Giulia Cecchettin (Di venerdì 25 ottobre 2024) Omicidio Cecchettin, Turetta davanti ai giudici: “Voglio raccontare tutto” “Ho pensato di rapirla, e anche di toglierle la vita. Ero confuso, io volevo stare ancora assieme a lei”. Lo ha detto Filippo Turetta davanti alla Corte d’Assise di Venezia durante la seconda udienza del processo per l’assassinio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, dove il 23enne è imputato per omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d’armi e occultamento di cadavere. Rispondendo alle domande del pm Andrea Petroni, Turetta ha ammesso di aver premeditato di uccidere Giulia e di aver detto “una serie di bugie” nel primo interrogatorio dopo il suo arresto: in quella sede, ad esempio, aveva affermato di aver acquistato lo scotch per “appendere manifesti” e i coltelli perché “pensava di suicidarsi”. Tpi.it - “Ho pensato di rapirla e di ucciderla”: Turetta in aula ammette di aver premeditato l’omicidio di Giulia Cecchettin Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Omicidiodavanti ai giudici: “Voglio raccontare tutto” “Hodi, e anche di toglierle la vita. Ero confuso, io volevo stare ancora assieme a lei”. Lo ha detto Filippodavanti alla Corte d’Assise di Venezia durante la seconda udienza del processo per l’assassinio della sua ex fidanzata, dove il 23enne è imputato per omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d’armi e occultamento di cade. Rispondendo alle domande del pm Andrea Petroni,ha ammesso didi uccideree didetto “una serie di bugie” nel primo interrogatorio dopo il suo arresto: in quella sede, ad esempio, aveva affermato diacquistato lo scotch per “appendere manifesti” e i coltelli perché “pensava di suicidarsi”.

