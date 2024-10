Anteprima24.it - Guido Minieri eletto consigliere nazionale di Federterme, il messaggio del sindaco di Telese

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, il più giovane esponente della famiglia, che dal 1877 gestisce le Terme di, è statodiConfindustria con un amplissimo numero di preferenze nell’Assemblea che si è riunita mercoledì scorso a Roma per eleggere il nuovo Consiglio Generale. “Siamo felici per questa nomina e siamo certi chepotrà portare un importante contributo in seno all’assembleadella storica ed unica associazione rappresentativa dell’industria termale italiana”, ha dichiarato ildiTerme, Giovanni Caporaso.