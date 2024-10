Governo Cina mette sotto esame la nazionale dopo umiliazione col Giappone

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La Chinese Football Association (Cfa), vale a dire la federcalcio cinese, ha fissato per lo scorso giovedì un seminario dal titolo “Riflessioni sulle qualificazioni ai Mondiali tra” per “elaborare” l’umiliante 7-0 subito dallacontro ilnelle qualificazioni ai Mondiali 2026, ko che ha portato i tifosi a lamentarsi e non poco sui social: “Un’occasione per riflettere ed evidenziare le carenze della squadra in termini di tattica e morale di squadra”. Per affrontare i problemi, la Cfa “si è impegnata in azioni correttive immediate”. Il ct per il momento è stato confermato.lacolSportFace.