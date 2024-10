Gino Cecchettin: «Abbiamo capito chi è Filippo Turetta» | VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gino Cecchettin ha concesso poche parole alla stampa in una pausa del processo a Filippo Turetta, all'esterno dell'aula della Corte d'Assise di Venezia. «Il momento più doloroso - ha dichiarato - è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo Veneziatoday.it - Gino Cecchettin: «Abbiamo capito chi è Filippo Turetta» | VIDEO Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ha concesso poche parole alla stampa in una pausa del processo a, all'esterno dell'aula della Corte d'Assise di Venezia. «Il momento più doloroso - ha dichiarato - è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo

"Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta". Lo ha detto Gino Cecchettin, in un momento di

