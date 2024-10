Inter-news.it - Galliani: «Maldini? Mai trattato con l’Inter. La situazione!»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Adrianosi è pronunciato per la prima volta sul possibile affare Daniel-Inter, chiarendo taledi mercato. LE DICHIARAZIONI – Adriano, AD del Monza, si è espresso a margine dell’assemblea della Lega Serie A in merito alla possibile trattativa per Danielal. Il dirigente dei brianzoli ha escluso l’esistenza di alcun discorso con la dirigenza nerazzurra per il passaggio dell’italiano a Milano: «Mai parlato con qualcuno di. Non ho mai sentito, nessuno mi ha mai parlato della questione».al? Il calciatore ha un’idea chiara sul suo ruolo IL RUOLO – Per quanto riguarda la collocazione tattica del figlio d’arte,ha affermato di preferire la posizione di trequartista, vista come quella ideale per poter esprimere al meglio le sue qualità.