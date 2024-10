Fondo di Solidarietà, aperto il bando per i rimborsi dei danni del maltempo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Dalle ore 10 di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, e fino alle ore 12 del 22 novembre 2024 è possibile presentare la richiesta di contributi a Fondo perduto per i danni causati nella città di Bergamo dall’alluvione del 9 settembre 2024. È possibile farlo esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito di Fondazione della Comunità Bergamasca (fondazionebergamo.it). Requisiti e modalità sono contenuti nel bando “Spese di primissima necessità” redatto da Comune di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca. Il ristoro dei danni è sostenuto dalle donazioni raccolte sul “Fondo di Solidarietà per l’alluvione del 9 settembre 2024”, aperto dal Comune di Bergamo presso Fondazione della Comunità Bergamasca. Bergamonews.it - Fondo di Solidarietà, aperto il bando per i rimborsi dei danni del maltempo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Dalle ore 10 di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, e fino alle ore 12 del 22 novembre 2024 è possibile presentare la richiesta di contributi aperduto per icausati nella città di Bergamo dall’alluvione del 9 settembre 2024. È possibile farlo esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito di Fondazione della Comunità Bergamasca (fondazionebergamo.it). Requisiti e modalità sono contenuti nel“Spese di primissima necessità” redatto da Comune di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca. Il ristoro deiè sostenuto dalle donazioni raccolte sul “diper l’alluvione del 9 settembre 2024”,dal Comune di Bergamo presso Fondazione della Comunità Bergamasca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondo monetario internazionale rivede al rialzo crescita della Russia al 3 - 6% nel 2024 - Italia confermata a + 0 - 7% - Il nostro Paese comunque dovrebbe beneficiare della domanda interna per il Pnrr, mentre per la Francia si prospetta un incremento del Pil dell’,1,% sia nel 2024 che nel 2025 Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo la crescita della ... (Ilgiornaleditalia.it)

Fondo MOF : programmazione per la contrattazione di istituto. LIVE 24 Ottobre 2024. Come fruirlo gratuitamente - OrizzonteScuola e SOGES srl organizzano un ciclo di webinar dedicati al mondo dei Dirigenti, DSGA e segreterie: Trasparenza, diritti di accesso e codice appalti (Anna Armone) REGISTRAZIONE DISPONIBILE Fondo MOF: programmazione per la ... (Orizzontescuola.it)

Nuoto - Cdm fondo Setubal 2024 : undici gli Azzurri al via - Tutto pronto per la terza tappa della Coppa del mondo di nuoto di fondo 2024, che prenderà il via sabato a Setubal, in Portogallo. Saranno, infatti, undici gli Azzurri in gara: Giulia Berton (Marina Militare), Silvia Ciccarella (Carabinieri), ... (Sportface.it)

Ambrogini 2024 - candidato il preside del Parini : “Sono sorpreso - in fondo ho fatto solo il mio lavoro” - Milano, 9 ottobre 2024 – “Preside, buongiorno. L’hanno candidata all’Ambrogino”. Massimo Nunzio Barrella, dirigente del liceo classico Parini, risponde al telefono sorpreso, senza nascondere una nota di imbarazzo: “Una provocazione?". La ... (Ilgiorno.it)