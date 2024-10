È morto l'imprenditore Giorgio Feliziani: "Ha contribuito allo sviluppo del territorio" (Di venerdì 25 ottobre 2024) È morto Giorgio Feliziani, imprenditore edile tra i fondatori di Artigiancoop e del consorzio Careca. Figura di riferimento nel mondo dell'artigianato nella Tuscia viterbese, aveva 93 anni e per oltre 50 ha portato avanti la propria impresa edile. Fino alla fine del 2019.Feliziani era Viterbotoday.it - È morto l'imprenditore Giorgio Feliziani: "Ha contribuito allo sviluppo del territorio" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Èedile tra i fondatori di Artigiancoop e del consorzio Careca. Figura di riferimento nel mondo dell'artigianato nella Tuscia viterbese, aveva 93 anni e per oltre 50 ha portato avanti la propria impresa edile. Fino alla fine del 2019.era

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto l’imprenditore edile Giorgio Feliziani, tra i fondatori di Artigiancoop e del consorzio Careca. Il cordoglio della Cna - VITERBO - È morto Giorgio Feliziani, una figura di riferimento nel mondo dell’artigianato nella Tuscia viterbese. Feliziani, 93 anni, ha portato avanti la pr ... (centumcellae.it)

Unimc in azienda per la conciliazione tra vita e lavoro - Successo per l'iniziativa organizzata in collaborazione con Simonelli Group per studenti e imprenditori. (ANSA) ... (ansa.it)