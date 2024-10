Ilgiorno.it - Diritto alla casa, è protesta. Unione Inquilini in lotta: presidio a tutela dei fragili

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Iniziative per ribadire ile continuare nell’azione didei più. Oggi sarà organizzato un lungo, a tre mesi dallo sgombero dellaAlbergo di via Fogagnolo. "Quel giorno il profilo solidale di un’intera città è stato sfigurato dviolenza usata come arma contro i più deboli. La, la sicurezza di un luogo in cui vivere in modo degno sono condizioni di cui nessun essere umano deve e può essere privato - spiega il sindacato -. Nessuno dovrebbe mai trovarsi nelle condizioni di non sapere dove dormire la notte o peggio ancora di dove far dormire i propri figli e figlie. Questo è intollerabile, è inammissibile, è indegno di una amministrazione cittadina che dovrebbere la salute e la sicurezza di coloro che vivono sul suo territorio".