Con la vittoria sul campo della Juve Stabia la Cremonese ha ritrovato la vittoria e sabato allo "Zini" proverà a ripetersi contro una Salernitana che invece vuole riscattarsi dopo lo 0-2 interno contro lo Spezia. I lombardi sono partiti chiare ambizioni di tornare in Serie A ma per ora non hanno convinto del tutto.

Cremonese - arriva la Salernitana : Corini vuol partire bene anche allo Zini - Dopo avere esordito sulla panchina della Cremonese con una vittoria tanto importante quanto di buon auspicio in casa della Juve Stabia, Eugenio Corini è deciso a presentarsi nel migliore dei modi anche al pubblico dello “Zini”. Sabato 26 ottobre, ... (Sport.quotidiano.net)

Cremonese-Salernitana (sabato 26 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Con la vittoria sul campo della Juve Stabia la Cremonese ha ritrovato la vittoria e sabato allo “Zini” proverà a ripetersi contro una Salernitana che invece vuole riscattarsi dopo lo 0-2 interno contro lo Spezia. I lombardi sono partiti chiare ... (Infobetting.com)

La Salernitana è pronta per l'esame Cremonese - parla Martusciello : "Squadra serena" - E' la vigilia di Cremonese-Salernitana ed i granata, al solito, devono fronteggiare contrattempi. "Vigilia diversa perché si affronta una squadra che ha cambiato allenatore da poco. E' una insidia ulteriore. Bisogna essere bravi a capire subito ... (Salernotoday.it)

Cremonese Vs Salernitana : le probabili formazioni - Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I grigiorossi vogliono vincere per avvicinarsi al vertice, mentre i granata devono guardarsi alle spalle per tenere le distanze sulla zona rossa della classifica. ... (Sport.periodicodaily.com)