Crede di asistere all’aurora ma è una fabbrica di pomodori | labbaglio’ colpa dei Led

(Adnkronos) – Pensa di assistere allo spettacolo dell'aurora boreale, ma rimane delusa quando scopre che si tratta delle luci di una vicina fabbrica di pomodori. E' accaduto a Dee Harrison, 56 anni, di Ipswich, nella contea inglese del Suffolk. La donna ha caricato sui social le immagini con il bagliore rosa e rosso del cielo rosso

