Cos’era l’Asse Roma-Berlino?

Con Asse Roma-Berlino s'intende un accordo politico-militare stretto tra l'Italia fascista di Benito Mussolini e la Germania nazista di Adolf Hitler nel 1936. Questa unione d'intenti, inizialmente informale, è stato formalizzato nel 1939 con il così detto Patto d'Acciaio, segnando una svolta decisiva nella politica internazionale e gettando le basi per la Seconda Guerra Mondiale. l'Asse, però, non era solamente un accordo strategico ma mostrava soprattutto una profonda affinità ideologica tra i due regimi. Sia Mussolini che Hitler erano convinti sostenitori del fascismo, un movimento politico che esaltava la nazione, il leader carismatico, la violenza politica e il militarismo. Entrambi i dittatori sognavano di creare nuovi imperi e di dominare il mondo. Idee che possono essere riassunti in questi punti essenziali.

