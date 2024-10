Corsini insulta Formigli, l’ad Rai Rossi: “Affermazioni al vaglio delle direzioni” (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi ha convocato questa mattina il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini, esprimendo il proprio disappunto per l’episodio che lo ha visto coinvolto. Inoltre ha dato mandato alle direzioni competenti di valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda ieri sera nella trasmissione ‘Piazza Pulita’. Lo fa sapere la Rai. Lapresse.it - Corsini insulta Formigli, l’ad Rai Rossi: “Affermazioni al vaglio delle direzioni” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’amministratore delegato della Rai Giampaoloha convocato questa mattina il direttore dell’Approfondimento Paolo, esprimendo il proprio disappunto per l’episodio che lo ha visto coinvolto. Inoltre ha dato mandato allecompetenti di valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda ieri sera nella trasmissione ‘Piazza Pulita’. Lo fa sapere la Rai.

