Sport.quotidiano.net - Coppa Promozione. La Real Cerretese ottiene la qualificazione. Fedi in grande forma trova il guizzo giusto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CERBAIA 01 CERBAIA: Frizzi, Marino, Manarchetti, Cei, Fontanelli, Zahohani, Bandelli, Cecchi, Diegoli, Ponziani. A disp. Testaguzza, Lotti Francesco, Lotti Federico, Antichi, Petrozza, Pecci, Enache, Mazzoni. All. Sacconi: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Tramacere, Lamberti,, Gargiulo, Melani, Pieri, Novi. A disp. Arrighi, Meoli, Antonini, Lapi, Shahid, Boscoli, Cianchini. All. Petroni. Arbitro: Casale di Siena (assistenti Biondi di Lucca e Rontani di Firenze). Rete: 35’CERBAIA – Serviva una vittoria e la vittoria è arrivata. Nella terza e decisiva partita del triangolare del primo turno diItalia diladoveva assolutamente superare il Cerbaia per qualificarsi e ci è riuscito grazie aldi(nella foto).