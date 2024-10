Conte: Sistema Toti? Da cancellare (Di venerdì 25 ottobre 2024) 19.56 "Qui in Liguria chi governava ha ascoltato solo qualche imprenditore amico, non i cittadini. E ascoltando pochi imprenditori ha danneggiato gli altri". Lo ha detto a Genova il leader del M5S, Conte al comizio di chiusura per Orlando candidato alla presidenza della Liguria. "E un'agenzia dice ora che per Salvini è necessario confermare quanto fatto da Toti in questi anni. No, dobbiamo cambiare",perchè il "Sistema Toti è da cancellare, è marcio", ha aggiunto Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 19.56 "Qui in Liguria chi governava ha ascoltato solo qualche imprenditore amico, non i cittadini. E ascoltando pochi imprenditori ha danneggiato gli altri". Lo ha detto a Genova il leader del M5S,al comizio di chiusura per Orlando candidato alla presidenza della Liguria. "E un'agenzia dice ora che per Salvini è necessario confermare quanto fatto dain questi anni. No, dobbiamo cambiare",perchè il "è da, è marcio", ha aggiunto

Elezioni Liguria - Conte a Sanremo : “Con Toti sistema politico marcio - noi mettiamo al centro sanità e lavoro” - “La vittoria o la sconfitta incideranno sull’alleanza col Pd? Non basiamo gli accordi sul risultato, ma sui contenuti, con Andrea Orlando abbiamo garanzie di affidabilità e serietà ”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Sanremo, in tour elettorale in vista ... (Ilfattoquotidiano.it)

