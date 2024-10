Como, bidello molestatore chiede il rito abbreviato per le violenze a scuola (Di venerdì 25 ottobre 2024) Como, 25 ottobre 2024 – Ieri è comparso davanti al Gup di Como, dove ha chiesto di essere processato con rito abbreviato, sulla scorta solo di quanto contenuto negli atti di indagine e dell’attività difensiva. Vincenzo Militello, collaboratore scolastico di 64 anni di Como, è accusato di abusi sessuali e corruzione di minore, nei confronti di due studentesse di 16 anni dell’istituto in cui lavorava. Difeso dall’avvocato Alessandro Grassotti, da maggio si trova agli arresti domiciliari in esecuzione di custodia cautelare chiesta dalla Procura di Como. Minacce terribili Nel primo caso, i fatti risalirebbero al periodo tra ottobre scorso e marzo di quest’anno, quando l’indagato in più occasioni avrebbe portato la ragazza in un’aula o nella biblioteca scolastica, costringendola a subire e compiere atti sessuali. Ilgiorno.it - Como, bidello molestatore chiede il rito abbreviato per le violenze a scuola Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Ieri è comparso davanti al Gup di, dove ha chiesto di essere processato con, sulla scorta solo di quanto contenuto negli atti di indagine e dell’attività difensiva. Vincenzo Militello, collaboratore scolastico di 64 anni di, è accusato di abusi sessuali e corruzione di minore, nei confronti di due studentesse di 16 anni dell’istituto in cui lavorava. Difeso dall’avvocato Alessandro Grassotti, da maggio si trova agli arresti domiciliari in esecuzione di custodia cautelare chiesta dalla Procura di. Minacce terribili Nel primo caso, i fatti risalirebbero al periodo tra ottobre scorso e marzo di quest’anno, quando l’indagato in più occasioni avrebbe portato la ragazza in un’aula o nella biblioteca scolastica, costringendola a subire e compiere atti sessuali.

