Ciclismo accuse dalla Francia | Prestazioni migliorate grazie all’uso improprio di sostanze mediche

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’evoluzione delledopanti va di pari passo con l’evoluzione del mondo dello sport. In questo senso uno dei più colpiti anche a livello storico è sicuramente il, e un’inchiesta della Cellule Investigation di Radio France, rivela: “Ci sarebbe in gruppo un utilizzodi alcuni prodotti medici che verrebbero usati per migliorare lee falsare le competizioni“. Nel dettaglio, un corridore transalpino rimasto anonimo, ha affermato l’esistenza di una cosiddetta bomba, che comprende un mix di voltaren, paracetamolo e caffeina. Un suo connazionale invece parla di una Magic Box, messa a disposizionesua ex squadra la mattina della corsa, nella quale si può trovare caffeina, paracetamolo, teofillina, stimolante respiratorio, e tiocolchicoside, un anti infiammatorio e analgesico.