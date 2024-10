Chiude la fabbrica degli operai morti. L’ira di Mattarella: “Non ho più parole” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, capannoni sequestrati. La Toyota mette in cassa integrazione 870 dipendenti. È il giorno della rabbia: oggi sciopero con drappi neri nelle aziende Repubblica.it - Chiude la fabbrica degli operai morti. L’ira di Mattarella: “Non ho più parole” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, capannoni sequestrati. La Toyota mette in cassa integrazione 870 dipendenti. È il giorno della rabbia: oggi sciopero con drappi neri nelle aziende

Esplosione alla Toyota - chiude la fabbrica : 850 in cassa integrazione e scatta lo sciopero - Chiude a tempo indeterminato la fabbrica della Toyota Material Handling di Bologna interessata dall’esplosione che ha provocato due vittime e 11 feriti. Con il sequestro dell’impianto disposto dalle autorità per permettere le indagini, tutte le ... (Quifinanza.it)

Esplosione nello stabilimento Toyota - chiude la fabbrica : 850 persone in cassa integrazione - Un tragico incidente si è verificato in un capannone della Toyota Handling sulla Persicetana Vecchia, appena fuori Bologna, dove un compressore è esploso. Il bilancio provvisorio è di un due morti, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, e almeno tre feriti ... (Thesocialpost.it)

Toyota chiude la fabbrica dopo la morte dei due operai : 850 dipendenti in cassa integrazione a tempo indeterminato - Stabilimento chiuso fino a data da destinarsi e 850 lavoratori in cassa integrazione. La Toyota Material Handling ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori che lo stabilimento nella zona di Bargellino, dove ieri 23 ottobre c’è stata ... (Ilfattoquotidiano.it)

