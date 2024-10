Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni, la svolta di Fenice: Claudio Calabi sarà amministratore unico

(Di venerdì 25 ottobre 2024), manager di grande esperienza in ristrutturazioni e rilanci aziendali e con un passato in Italtel-Psc e Rcs,nominatodi, società chiave del gruppo. Lo riferisce il Corriere della Sera, secondo cui l’obiettivo è “rimettere in carreggiata l’azienda proprietaria dei marchi, trovare un’intesa con i soci terzi e dare una prospettiva al business dopo l’ondata travolgente del caso Balocco”. Secondo le fonti sentite, un’assemblea diè convocata per lunedì per modificare l’organo amministrativo. Dovrebbero lasciare la gestione la stessadelegato, e il presidente Paolo Barletta, unici due amministratori, mentredovrebbe appunto avere pieni poteri, una volta arrivata l’ufficializzazione da parte dell’assemblea.