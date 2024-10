Campagna contro l’azzardo e Consulta anti usura: “La manovra dimostra che il governo è prono agli interessi della lobby del gioco” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Mettiamoci in gioco”, Campagna contro i rischi del gioco d’azzardo, e la Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II mettono “in guardia la politica e l’opinione pubblica sulla gravità delle norme che riguardano il gioco d’azzardo presenti nel testo della legge di bilancio bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato”. E spiegano: “Anche i provvedimenti presenti in questa manovra sembrano confermare la subordinazione dei governi agli interessi della lobby d’azzardo, senza curarsi dei diritti e delle esigenze dei cittadini ma nemmeno degli interessi dello Stato”. Ilfattoquotidiano.it - Campagna contro l’azzardo e Consulta anti usura: “La manovra dimostra che il governo è prono agli interessi della lobby del gioco” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Mettiamoci in”,i rischi deld’azzardo, e lanazionaleSan Giovanni Paolo II mettono “in guardia la politica e l’opinione pubblica sulla gravità delle norme che riguardano ild’azzardo presenti nel testolegge di bilancio bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato”. E spiegano: “Anche i provvedimenti presenti in questasembrano confermare la subordinazione dei governid’azzardo, senza curarsi dei diritti e delle esigenze dei cittadini ma nemmeno deglidello Stato”.

