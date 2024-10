Bucci: “Vorrei essere il sindaco della Liguria”. Meloni: “Marco l’uomo giusto. Su Italia-Albania lavorerò giorno e notte” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha ascoltato gli interventi seduto in prima fila, in silenzio, lontano dai riflettori. Soddisfatto per lo straordinario sostegno ricevuto da tutto il centrodestra, pancia a terra città per città, ma senza trionfalismi come si addice a un uomo del fare, un imprenditore della politica. Poi sale sul palco tra gli applausi davanti a una sala strapiena per il comizio conclusivo prima del voto di domenica e lunedì. “Vorrei diventare il sindaco della Liguria, anziché presidente”, dice Marco Bucci, primo cittadino di Genova e candidato a governatore della Regione. Malgrado la grave malattia ha deciso di sfidare un big del Nazareno, Claudio Orlando. più volte ministro. Bucci: Vorrei essere il sindaco della Liguria, non il presidente “Noi sindaci siamo quelli che di notte quando ci chiamano mettiamo la giacca vento e gli stivali e andiamo a lavorare. Ne siamo orgogliosi e contenti. Secoloditalia.it - Bucci: “Vorrei essere il sindaco della Liguria”. Meloni: “Marco l’uomo giusto. Su Italia-Albania lavorerò giorno e notte” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha ascoltato gli interventi seduto in prima fila, in silenzio, lontano dai riflettori. Soddisfatto per lo straordinario sostegno ricevuto da tutto il centrodestra, pancia a terra città per città, ma senza trionfalismi come si addice a un uomo del fare, un imprenditorepolitica. Poi sale sul palco tra gli applausi davanti a una sala strapiena per il comizio conclusivo prima del voto di domenica e lunedì. “diventare il, anziché presidente”, dice, primo cittadino di Genova e candidato a governatoreRegione. Malgrado la grave malattia ha deciso di sfidare un big del Nazareno, Claudio Orlando. più volte ministro.il, non il presidente “Noi sindaci siamo quelli che diquando ci chiamano mettiamo la giacca vento e gli stivali e andiamo a lavorare. Ne siamo orgogliosi e contenti.

