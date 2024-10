Metropolitanmagazine.it - Bruce Springsteen canta per Kamala Harris e “le canta” a Trump: «è un tiranno americano»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci aveva già messo la faccia, ora ha aggiunto anche la voce, e che voce.aveva già comunicato il suo endorsement ufficiale ain un video su Instagram, condiviso all’inizio di ottobre. Nella clip, ilutore aveva dichiarato di sostenere lei e il candidato vicepresidente Tim Walz (suo grande fan), poiché entrambi «impegnati in una visione di questo Paese che rispetti e includa tutti». Ieri, invece, The Boss ha imbracciato la chitarra ed è salito sul palco del raduno elettorale a Clarkston, in Georgia, esibendosi in tre brani. Blue jeans d’ordinanza e armonica hanno accompagnato la performance. Al termine del mini-concerto,ha preso la parola: «Sonoe sono qui per sosteneree Tim Walz come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, e per oppormi a Donalde JD Vance.».