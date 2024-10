Dailymilan.it - Bologna-Milan, per la Serie A non esiste l’ipotesi rinvio: porte chiuse o 0-3 a tavolino. Le opzioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024), laA non vuole ildella gara: ci sono diversesul tavolo, dal 0-3 aal campo neutro e non solo La partita tra, che dovrebbe disputarsi sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio dall’Ara, è già iniziata nella giornata di giovedì 24, quando il sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore aveva deciso di rinviare la partita a causa delle condizioni della città dopo l’alluvione che si era imbattuto negli scorsi giorni. Ecco, però, che dalla Lega non è arrivato l’ok. Sì, perché laA non è d’accordo con ildella partita. Si creerebbero troppe difficoltà, poi, nell’organizzazione di un nuovo calendario e ci sono le condizioni per disputare la partita.