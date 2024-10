Blitz dei carabinieri ai 'Palazzi Cirio': arrestate 2 donne per droga. Controlli in centri scommesse e negozi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oltre 40 carabinieri del Reparto Territoriale, impiegati nel servizio di controllo ai Palazzi Cirio di Mondragone. I militari stanno passando al setaccio le 4 torri dei famigerati agglomerati industriali occupati perlopiù da cittadini dell'Est Europa. Perquisite al momento oltre un centinaio di Casertanews.it - Blitz dei carabinieri ai 'Palazzi Cirio': arrestate 2 donne per droga. Controlli in centri scommesse e negozi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oltre 40del Reparto Territoriale, impiegati nel servizio di controllo aidi Mondragone. I militari stanno passando al setaccio le 4 torri dei famigerati agglomerati industriali occupati perlopiù da cittadini dell'Est Europa. Perquisite al momento oltre un centinaio di

