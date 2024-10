Ilgiorno.it - Barabba’s Clowns: al via ad Arese la rassegna teatrale Poeti & Vagabondi

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Milano), 25 ottobre 2024 – Debutta questa sera, venerdì 25 ottobre, alle ore 21, al Centro Civico Agorà di, lo spettacolo Fuori campo, ultima produzione dei. Questa compagnia, nata anni fa al Centro Salesiano digrazie all'intuizione di don Vittorio Chiari, porta nel nome il termine dialettale barabitt, che significa "ragazzi difficili". Fuori campo, diretto da Ferruccio Cainero e interpretato da Giada Frandina e Francesco Giuggioli, apre la. La storia vede protagonisti un ragazzo e una ragazza che si incontrano per caso in un’oscura cantina: lui è uno “scappato di casa”, lei è attratta dai luoghi bui e abbandonati. Per un equivoco divertente, la ragazza scambia il ragazzo per un vampiro, e lui decide di assecondarla per apparire più interessante.