Ilgiorno.it - Autonomia, via all’iter al Pirellone. La Regione vuole la Protezione civile

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, previdenza complementare e integrativa,, commercio con l’estero, rapporti internazionali e con l’Unione Europea, professioni, casse di risparmio, rurali e aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agricolo a carattere regionale. Sono queste le otto materie per le quali laha chiesto la delega al Governo in attuazione dell’differenziata. Si tratta in tutti i casi di materie per le quali non è prevista l’individuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). All’iter per arrivare alla delega è iniziato ieri: la Commissione speciale “e riordino delle autonomie locali“ del Consiglio regionale ha infatti avviato l’esame di questa prima rosa di materie, rispetto alle 23 complessive.