AEW: Annunciati due match per Collision di sabato, Ricochet in azione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tony Khan ha annunciato attraverso i social media due incontri per il prossimo episodio di AEW, che andrà in onda in diretta dall’Alliant Energy PowerHouse di Cedar Rapids, Iowa. Gli incontriThis Saturday Night, 10/26Cedar Rapids, IA8pm ET / 7pm CT on @tntdramaSaturday Night #AEWvs. Lio Rush2 of wrestling’s greatest athletes collide Saturday:@Kingvs @IamLioRush for the first time in AEW!LIVE this Saturday on TNTat 8pm ET/7pm CT! pic.twitter.com/1XvHhP8u1j— Tony Khan (@TonyKhan) October 25, 2024affronterà Lio Rush in quello che si preannuncia come unad alto tasso tecnico tra due specialisti del volo. Persarà il secondotelevisivo in due giorni, considerando che venerdì sarà impegnato contro Nick Wayne nell’episodio registrato di Rampage.