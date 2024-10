Von der Leyen ha iniziato la sua visita nei Balcani occidentali proprio dall’Albania (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’allargamento dell’Unione europea è, e rimarrà ancora nei prossimi anni, una delle priorità della Commissione europea. A dirlo è Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro albanese Edi Rama. «Ora abbiamo tutti gli strumenti necessari e tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno, quindi diamoci da fare», ha detto. La presidente della Commissione Ue è arrivata nei Balcani occidentali per la sua quarta visita, che dopo l’Albania la porterà in Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. Ripartono così le discussioni sull’allargamento dell’Unione europea in un’area che conta circa diciotto milioni di persone. Linkiesta.it - Von der Leyen ha iniziato la sua visita nei Balcani occidentali proprio dall’Albania Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’allargamento dell’Unione europea è, e rimarrà ancora nei prossimi anni, una delle priorità della Commissione europea. A dirlo è Ursula von der, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro albanese Edi Rama. «Ora abbiamo tutti gli strumenti necessari e tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno, quindi diamoci da fare», ha detto. La presidente della Commissione Ue è arrivata neiper la sua quarta, che dopo l’Albania la porterà in Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. Ripartono così le discussioni sull’allargamento dell’Unione europea in un’area che conta circa diciotto milioni di persone.

