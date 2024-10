Ilgiorno.it - "Viviamo nell’angoscia, sbloccate i cantieri"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nell’intricata vicenda dell’urbanistica milanese c’è una parte che chiede di avere voce: sono i milanesi che hanno acquistato gli appartamenti in costruzione in via Cancano, nel complesso delle Residenze Lac attualmente sotto sequestro. C’è chi ha già contratto mutui, ha investito i risparmi nella casa per un figlio o ha venduto altre proprietà, e ora guarda con "grande preoccupazione" al futuro. I, infatti, nell’ipotesi peggiore rischiano di rimanere bloccati a lungo. Le famiglie in media hanno già versato dal 30 al 50%, nel corso dell’avanzamento dei lavori, dell’importo finale. "Noi non siamo pirati o speculatori – spiega Cristian Coccia, uno degli acquirenti – ma persone normali che hanno scelto di comprare casa facendo tanti sacrifici. Chiediamo che venga preso in coniderazione il nostro punto di vista, perché siamo la parte più debole.