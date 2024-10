Abruzzo24ore.tv - Villa sequestrata nel parco urbano, indagine in corso per presunto abuso edilizio

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L'Aquila -unain costruzione: il progetto avrebbe violato il piano regolatore destinato a zone verdi cittadine. Unain fase di costruzione in via Tratturo è finita sotto sequestro per presunta violazione del piano regolatore. Secondo l’accusa, l’immobile sarebbe stato edificato in un’area destinata a, suscitando la reazione delle autorità . La Procura, che ha avviato l’, ha disposto il sequestro dell’immobile, eseguito dalla polizia provinciale. L’è partita in seguito a una serie di denunce presentate dai comitati cittadini per la tutela dell’ambiente, preoccupati che la costruzione potesse risultare abusiva rispetto alla destinazione d'uso prevista per quell’area.