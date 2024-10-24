Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 45 - E RESTIAMO IN A1, MA IN QUESTO CASO SULLA DIRETTRICE ROMA NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DI CARICO STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO DIREZIONE ROMA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 15 - E ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE TRA PRENESTNA E BUFALOTTA, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASILINA E ARDEATINA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 07 : 30 - IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO A ROMA, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA E DI RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO E SI È FORMATO 1 KM DI CODA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)Video di Tendenza