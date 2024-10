Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09:15 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 09.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE Roma: A SEGUITO DI UN INCIDENTE, È STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO Roma, IL TRAFFICO ATTUALMENTE SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO E CI SONO 13 KM DI CODA. PER CHI È DIRETTO A Roma, SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. E RESTIAMO IN A1, MA IN QUESTO CASO SIAMO SULLA DIRETTRICE Roma NAPOLI, DOVE CI SONO DUE INCIDENTI VERSO Roma IL PRIMO CON CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO, IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE; IL SECONDO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN QUESTO CASO SI VIAGGIA SOLO SULLA SOPRASSO. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)DEL 24 OTTOBREORE 09.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE: A SEGUITO DI UN INCIDENTE, È STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO, IL TRAFFICO ATTUALMENTE SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO E CI SONO 13 KM DI CODA. PER CHI È DIRETTO A, SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. E RESTIAMO IN A1, MA IN QUESTO CASO SIAMO SULLA DIRETTRICENAPOLI, DOVE CI SONO DUE INCIDENTI VERSOIL PRIMO CON CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO, IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE; IL SECONDO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN QUESTO CASO SI VIAGGIA SOLO SULLA SOPRASSO.

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 45

E RESTIAMO IN A1, MA IN QUESTO CASO SULLA DIRETTRICE ROMA NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DI CARICO STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO DIREZIONE ROMA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 15

E ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE TRA PRENESTNA E BUFALOTTA, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASILINA E ARDEATINA.

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 07 : 30

IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO A ROMA, DOPO L'USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA E DI RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. ALL'INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO E SI È FORMATO 1 KM DI CODA.