Lapresse.it - Velasco: resto ct Italvolley femminile fino al 2028

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Rinnovo con la nazionale? Sì, sento ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles. Siamo d’accordo con il presidente Manfredi, ne stiamo già parlando”. Così Julio, in occasione del “Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro”, in un’intervista alla Rai in cui annuncia il rinnovo sulla panchina della nazionaleazzurra che con lui ha vinto l’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024. “Con Julio siamo d’accordo quasi su tutto, vogliamo continuare insiemea Los Angeles. Abbiamo già avuto anche il parere positivo del Presidente del Coni Giovanni Malagò, ci sono tutti presupposti per proseguire questa bellissima avventura”.