Quotidiano.net - Usciti musicali di fine mese: Caposella, Myss Keta, Coma Cose, Damiano David e Bocelli

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Ildi ottobre saluta con una carrellata di pubblicazioniestremamente variegata. Si passa dal cantautorato sperimentale di Vinicio Capossela e Vasco Brondi, al pop dei, La Rappresentante di Lista e, passando per artisti come Andrea, Willie Peyote edei Maneskin. All’estero spazio per due storiche band come Pixies e Tears for Fears. Vinicio Capossela torna in pista con Sciusten Feste N 1965, un disco festoso, ma non natalizio. Contiene brani inediti, ma pure standard del jazz e riscritture di alcuni brani. L’artista ha descritto il disco come “un gruppo di canzoni che danno spazio all’anima della festa, ai trambusti, agli abbracci, alle lacrime, alle redenzioni, alle rivoluzioni, alle ribellioni, ai trabocchi”. Il mood dell’autunno è al centro di Posti vuoti, il nuovo singolo dei