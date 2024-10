Uomini e donne: Alfonso di Temptation Island scopre che Federica sta frequentando il tentatore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con lo speciale Uomini e donne dedicato ai protagonisti del docu-reality: in studio da Maria De Filippi Federica Petagna e Alfonso D'Apice Oggi è andata in onda la seconda puntata dello speciale di Uomini e donne dedicata ai protagonisti di Temptation Island, e il primo segmento del programma ha visto come protagonisti Federica Petagna e Alfonso D'Apice. La coppia aveva concluso il loro viaggio nei sentimenti insieme, ma subito dopo la registrazione, Federica ha deciso di tornare a vivere a casa dei suoi genitori, segnando la fine del loro rapporto. Il confronto nello studio di Uomini e donne Nell'ultima puntata del docu-reality, Alfonso e Federica si erano presentati separatamente di fronte a Filippo Bisciglia. Durante il confronto finale, Alfonso aveva rivelato che Movieplayer.it - Uomini e donne: Alfonso di Temptation Island scopre che Federica sta frequentando il tentatore Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con lo specialededicato ai protagonisti del docu-reality: in studio da Maria De FilippiPetagna eD'Apice Oggi è andata in onda la seconda puntata dello speciale didedicata ai protagonisti di, e il primo segmento del programma ha visto come protagonistiPetagna eD'Apice. La coppia aveva concluso il loro viaggio nei sentimenti insieme, ma subito dopo la registrazione,ha deciso di tornare a vivere a casa dei suoi genitori, segnando la fine del loro rapporto. Il confronto nello studio diNell'ultima puntata del docu-reality,si erano presentati separatamente di fronte a Filippo Bisciglia. Durante il confronto finale,aveva rivelato che

Alfred abbandona lo studio di Uomini e donne e si sfoga dietro le quinte tirando pugni (VIDEO) - Momento sconvolgente oggi a Uomini e donne quando Alfred ha chiesto di uscire e ha iniziato a tirare pugni dietro le quinte L'articolo Alfred abbandona lo studio di Uomini e donne e si sfoga dietro le quinte tirando pugni (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Giulia spiazza Mirco e Alessia a Uomini e Donne : “Felice per loro - sto frequentando un’altra persona” - Continua a leggere . Giulia ha incontrato Mirco e Alessia a seguito del "mese dopo" di Temptation Island. "Sono felice per loro, lei gli dà quello che io non riuscivo a dargli", le parole prima di confessare con chi ha voltato pagina. La donna ha dichiarato di star bene e di essere sicura di voler mettere un punto alla lunga storia d'amore con il suo ex, oggi impegnato con la tentatrice. (Fanpage.it)

Uomini e Donne speciale Temptation - De Filippi al limite : cos'è successo - Uomini e Donne speciale Temptation Island trasmesso giovedì 24 ottobre 2024 ha offerto uno scenario che ha visto al centro del dibattito le vicende di Federica e Alfonso e di altre coppie dell'ultima edizione del docu-reality. Maria De Filippi ha cercato di consolarla, ricordandole che non può più essere la "famiglia" di Alfred: "Non sei sua madre o sua sorella, eri la sua fidanzata. (Tvpertutti.it)