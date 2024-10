Un'ex modella accusa Trump, 'mi ha molestata nel 1993' (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ex modella Stacey Williams ha accusato Donald Trump di averla palpeggiata e molestata nel 1993 alla Trump Tower in "un perverso gioco" con Jeffrey Esptein. Lo riporta il Guardian. La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni '90, ha raccontato di aver incontrato il tycoon nel 1992 a una festa di Natale attraverso il finanziere. Williams ha detto che Epstein era interessato a lei e che si erano frequentati senza impegno per alcuni mesi. La campagna di Trump ha negato con forza le accuse, definendo la donna "un'ex attivista di Barack Obama" e sostenendo che "la storia è stata inventata dalla campagna di Harris" Quotidiano.net - Un'ex modella accusa Trump, 'mi ha molestata nel 1993' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'exStacey Williams hato Donalddi averla palpeggiata enelallaTower in "un perverso gioco" con Jeffrey Esptein. Lo riporta il Guardian. La donna, che ha lavorato comeprofessionista negli anni '90, ha raccontato di aver incontrato il tycoon nel 1992 a una festa di Natale attraverso il finanziere. Williams ha detto che Epstein era interessato a lei e che si erano frequentati senza impegno per alcuni mesi. La campagna diha negato con forza le accuse, definendo la donna "un'ex attivista di Barack Obama" e sostenendo che "la storia è stata inventata dalla campagna di Harris"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un'ex modella accusa Trump, 'mi ha molestata nel 1993' - L'ex modella Stacey Williams ha accusato Donald Trump di averla palpeggiata e molestata nel 1993 alla Trump Tower in "un perverso gioco" con Jeffrey Esptein. Lo riporta il Guardian. (ANSA) ... (ansa.it)

Liam Payne, smentita la presenza di droghe nel corpo. La fidanzata: «Mi voleva sposare». I messaggi alla ex e la carriera in bilico - Liam James Payne, noto come Liam Payne, 31 anni, strappato al mondo nel cuore degli anni. La fama internazionale grazie a X Factor con gli One Direction, la carriera da solista (tra cui ... (leggo.it)

Chi insulta Trump come «fascista» potrebbe sbagliare - L’uso e l’abuso dell’analogia con il fascismo è oggetto di critiche e contestualizzazioni. Anche il dibattito stesso viene problematizzato perché distrae da problemi ben più concreti e finisce per ... (editorialedomani.it)