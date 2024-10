Ucciso a colpi di pistola a 15 anni nella notte di Napoli, tragedia in pieno centro: l’inchiesta sulla sparatoria (Di giovedì 24 ottobre 2024) Omicidio in piena notte a Napoli: un giovane di 15 anni, incensurato, è stato Ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro. Ucciso a 15 anni. È accaduto a Napoli la notte scorsa, dov’è avvenuta una sparatoria in pieno centro. Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile del capoluogo partenopeo. Ucciso a colpi di pistola a 15 anni nella notte (ANSA FOTO) – Notizie.comAltri 2 minorenni sono rimasti feriti: si tratta di un 17enne, con una ferita da arma da fuoco, ed un 14enne con delle lievi escoriazioni. I due giovani sono al momento ricoverati presso l’ospedale Cto. Stando alle prime ricostruzioni anche loro sarebbero stati coinvolti nella sparatoria in cui è rimasto Ucciso il 15enne. Notizie.com - Ucciso a colpi di pistola a 15 anni nella notte di Napoli, tragedia in pieno centro: l’inchiesta sulla sparatoria Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Omicidio in piena: un giovane di 15, incensurato, è statodi arma da fuoco ina 15. È accaduto alascorsa, dov’è avvenuta unain. Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile del capoluogo partenopeo.dia 15(ANSA FOTO) – Notizie.comAltri 2 minorenni sono rimasti feriti: si tratta di un 17enne, con una ferita da arma da fuoco, ed un 14enne con delle lievi escoriazioni. I due giovani sono al momento ricoverati presso l’ospedale Cto. Stando alle prime ricostruzioni anche loro sarebbero stati coinvoltiin cui è rimastoil 15enne.

Ragazzo di 15 anni ucciso a Napoli : l'agguato nella notte in centro - feriti altri due giovani di 14 e 17 anni

Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in centro,...

Sparatoria a Napoli - morto un ragazzo di 16 anni : due feriti gravi. Sangue e orrore nella notte in pieno centro

Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in centro,...