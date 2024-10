Twente – Lazio, 0-2: il tabellino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Twente – Lazio 0-2 (primo tempo 0-1) Marcatori: 37`p.t. Pedro (L), 42`s.t. Isaksen (L) Assist: 37`p.t. Vecino (L), 42`s.t. Dele-Bashiru (L) T Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)0-2 (primo tempo 0-1) Marcatori: 37`p.t. Pedro (L), 42`s.t. Isaksen (L) Assist: 37`p.t. Vecino (L), 42`s.t. Dele-Bashiru (L) T

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Twente-Lazio 0-2 : Pedro ancora a gol in Europa League - segna anche Isaksen - La Lazio vince contro il Twente per due a zero. I biancocelesti vincono anche in Olanda conquistando la loro terza vittoria in tre partite di Europa League. La partita per i ragazzi di Baroni si mette subito bene con il Twente che resta in 10 dopo ... (Romatoday.it)

Pedro e Isaksen lanciano la Lazio al primo posto in Europa League : decisivo lo 0-2 sul Twente - La Lazio continua la sua corsa lanciata in Europa League. La squadra di Baroni fa tre su tre battendo anche il Twente dopo i successi su Dinamo Kiev e Lille. Finisce 0-2 con i gol decisivi di Pedro ed Isaksen.Continua a leggere (Fanpage.it)

Pagelle Twente-Lazio 0-2 - voti e tabellino Europa League 2024/2025 - Le pagelle di Twente-Lazio 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. I biancocelesti con una prova d’autorità riescono a vincere, anche se in virtù dell’espulsione del ... (Sportface.it)

Highlights e gol Twente-Lazio 0-2 : Europa League 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights e i gol di Twente-Lazio 0-2, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. Partita in discesa per i biancocelesti in virtù dell’espulsione immediata del portiere olandese. Questo consente alla squadra ... (Sportface.it)