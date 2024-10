Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 20:00

(Di giovedì 24 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione sta via via Carando di intensità alsulla rete viaria cittadina permangono disagi però per un incidente incidente ormai risolto lungo la carreggiata interna del Raccordo Anulare ci sono ora rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita per laFiumicino fino allo svincolo di Montespaccato in direzione quindi Cassia ancora per quanto riguarda il raccordo in carreggiata esterna da tratti perintenso tra le uscite Prenestina e Tiburtina allo stadio Olimpico in CorsoDinamo Kiev valida per l’Europa League al termine della partita inevitabili le ripercussioni della Vittoria al Flaminio ma soprattutto sul lungotevere in tangenziale permangono code a tratti perintenso dalla stazione Tiburtina all’uscita per via delle Valli Conca d’Oromolto intenso lungo il Muro Torto in direzione di piazzale ...