Torino, i tifosi si ribellano: lo striscione fuori al centro sportivo “Società senza un obiettivo, via tutti” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Torino non aveva cominciato male la stagione, anzi, il neo tecnico Paolo Vanoli aveva dato una buona impronta al club, che nelle prime tre partite di campionato aveva collezionato un pareggio contro il Milan e due vittorie contro Atalanta e Venezia. Ma gli ultimi risultati non sono stati soddisfacenti e hanno riportato la Società nel mirino dei tifosi. I tifosi del Torino di nuovo contro la Società: “senza un obiettivo, via tutti” Nella notte, infatti, all’esterno del centro sportivo Filadelfia, i sostenitori del club hanno appeso uno striscione non proprio idilliaco: “Società senza un obiettivo: adesso basta, via tutti da Torino“. Sicuramente non è stata gradita la campagna acquisti, con le cessioni importanti di Alessandro Buongiorno al Napoli e Raoul Bellanova all’Atalanta. Ilnapolista.it - Torino, i tifosi si ribellano: lo striscione fuori al centro sportivo “Società senza un obiettivo, via tutti” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilnon aveva cominciato male la stagione, anzi, il neo tecnico Paolo Vanoli aveva dato una buona impronta al club, che nelle prime tre partite di campionato aveva collezionato un pareggio contro il Milan e due vittorie contro Atalanta e Venezia. Ma gli ultimi risultati non sono stati soddisfacenti e hanno riportato lanel mirino dei. Ideldi nuovo contro la: “un, via” Nella notte, infatti, all’esterno delFiladelfia, i sostenitori del club hanno appeso unonon proprio idilliaco: “un: adesso basta, viada“. Sicuramente non è stata gradita la campagna acquisti, con le cessioni importanti di Alessandro Buongiorno al Napoli e Raoul Bellanova all’Atalanta.

