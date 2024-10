Nerdpool.it - The Witcher rivela il motivo del recasting per la stagione 4

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un recente rapporto ha indicato che un personaggio molto amato dai fan sarebbe stato recastato nella prossima quartadi The, che è attualmente in fase di riprese. Quel personaggio è il vecchio amico e mentore di Geralt, Vesemir, interpretato da Kim Bodnia nella serie Netflix, ma non si sapeva perché il ruolo fosse stato recastato. Ora, ilè stato confermato a RadioTimes da un portavoce di Bodnia,ndo che il cambio è stato causato da un conflitto nella sua agenda. Il portavoce ha detto: “Kim non tornerà nei panni di Vesemir poiché il suo attuale programma di riprese non coincideva con il calendario delle riprese di Netflix per la4 di The.” È un peccato che i fan non potranno vedere Bodnia continuare nel ruolo di Vesemir, ma la buona notizia è che potranno vederlo in un altro progetto.